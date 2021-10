Hallo Herbst

Endlich wieder Kürbiszeit! Ich habe sie bisher ignoriert, um den Sommer festzuhalten, aber nach einem morgendlichen Blick in die Wetter-App (3 Grad?!) ist da nichts mehr zu retten. Außerdem machen die Bilder aus dem Wakepark und aus anderen Städten – Kürbispyramide von Kirchhellen – richtig Appetit auf das Herbstgemüse. Nach einschlägigen Erlebnissen mit bombenfest feststeckenden Messern in anderen Sorten kommt mir ausschließlich Butternusskürbis in die Küche. Einfach komplett in den Ofen, und er kommt butterweich und fertig zur Weiterverarbeitung wieder raus. So kann man leichten Herzens dem Spruch zustimmen, dass der Kürbis Gottes Entschuldigung für das Ende des Sommers ist.

