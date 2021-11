Abgeblitzt

Ein bisschen Sorgfalt war da schon gefragt: Als ich Dienstagmorgen Richtung Redaktion fuhr, sah ich, wie neben der Braunschweiger Straße stadtauswärts jemand an einer Werbetafel stand und sich etwas anschaute. Gegenstand des Interesses war allerdings nicht das große Werbeplakat – sondern der Blitzer-Container, der direkt dahinter platziert worden war. Also so, dass ihn Verkehrsteilnehmer möglichst spät oder am besten gar nicht entdecken. Muss schon passen, ist klar. Nicht nur wegen der Tarnung, sondern auch, damit einem niemand eine Fehlmessung vorwerfen kann. Oder eine ungünstige bis kritikwürdige Platzierung. Wie vor wenigen Jahren, als der neue Container mal auf einem Radweg, mal direkt vor einer Litfaßsäule stand. Nur als peinlichen, aber erfolglosen Versuch der Sympathieheischerei kann man übrigens die Namensgebung der Stadt für die inzwischen zwei Container bezeichnen. Bis zum Abend war der aktuelle Standort jedenfalls enttarnt. Mit korrektem Tempo rollte der Verkehr stadtauswärts.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;dmbvejb/dbsjtAgvolfnfejfo/ef#?dmbvejb/dbsjtAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de