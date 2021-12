Wer gewinnt?

Höher, schneller, weiter – bei meinen Söhnen artet nahezu jede Beschäftigung in einen Wettkampf aus. Wer hat den besseren Schuss beim Fußball? Bei wem spritzt das Wasser höher nach einem Sprung vom Fünf-Meter-Turm? Wer kann bessere Stunts mit dem Roller? Zum Glück bin ich längst in einem Alter, in dem ich mich nicht mehr ständig messen muss. Trotzdem packt auch mich regelmäßig der Ehrgeiz, diese acht- und elfjährigen Schnösel bei diversen Wettbewerben in ihre Schranken zu weisen. Das Problem ist nur: Es wird immer schwieriger. Am Tischkicker reicht meine über Jahre in Kneipen gesammelte Erfahrung zwar noch für einen knappen Sieg. Ganz anders sieht es an der Spielekonsole aus. Hohn und Spott ist mir gewiss, weil ich bei Fifa 22 nicht über den Schweregrad „Halbprofi“ hinauskomme. Und dann die Schmach am Sonntag in der Autostadt. Die Jungs flitzten mit ihren Schlittschuhen nur so übers Eis. Ich hatte keine Chance mitzuhalten. Immerhin blieben meine Knochen heil.

