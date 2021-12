Frohes Fest

Erinnern Sie sich noch an die Weihnachtsfeste in Ihrer Kindheit? Bei uns war das Wohnzimmer am Heiligabend bis zur Bescherung abgeschlossen. Meine Schwester und ich versuchten vergeblich, durchs Schlüsselloch oder Fenster einen Blick auf Baum und Geschenke zu erhaschen. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich den ganzen Tag über war. Nach der Bescherung wurde gegessen, später gingen wir in die Kirche. Auch meine Kolleginnen und Kollegen erinnern sich heute auf einer Seite an Weihnachten in der Kindheit. Viel Spaß beim Lesen und Betrachten der Bilder. Im Namen der gesamten Redaktion wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, frohe und gesegnete Weihnachtstage.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?Xpmgtcvshfs Obdisjdiufo =0tuspoh?pefs nbjmfo Tjf bo =tuspoh?nbslvt/lvutdifsAgvolfnfejfo/ef=0tuspoh?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de