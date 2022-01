Seitdem werden die Lieder der Rockband Guns N’ Roses in Originallautstärke nachgespielt.

Mich als musikalisch zu bezeichnen, wäre deutlich übertrieben. Immerhin: Bis ich 14, 15 Jahre alt war, habe ich Orgel gespielt. Die damaligen Hits „Ein bisschen Frieden“ von Nicole und „You’re my heart, you’re my soul“ von Modern Talking beherrschte ich im Schlaf. Nach vielen Jahren der Flaute wird bei uns nun wieder Hausmusik gemacht. Unser Achtjähriger möchte Keyboard lernen. Zum Glück hatte sein Opa noch ein altes im Keller versteckt, das er bereitwillig vererbte. Im Zimmer unseres Elfjährigen steht jetzt ein elektronisches Schlagzeug, seit kurzem bekommt er Unterricht. Der Lärm war bisher erträglich. Bis unterm Weihnachtsbaum Lautsprecherboxen lagen. Seitdem werden die Lieder der Rockband Guns N’ Roses in Originallautstärke nachgespielt. Und ich wünsche mir wieder ein bisschen Frieden.

