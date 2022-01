Na, welche guten Vorsätze für das neue Jahr haben Sie schon umgesetzt – oder gleich wieder über den Haufen geworfen? Mehr Sport treiben und gesünder ernähren sind ja Klassiker. Alle Jahre wieder zieht es deutlich mehr Menschen im Januar in die Fitnessstudios. Das belegt auch unsere kleine Umfrage bei einigen Wolfsburger Fitnessstudios, wie sie auf dieser Seite lesen können. Ich bin kein Studiotyp, gebe ich zu. Deshalb hielt sich meine Freude über eine Zehnerkarte, die vor zwei Jahren unterm Weihnachtsbaum lag, auch in Grenzen. Dabei müsste ich eigentlich dringend dem alters- und arbeitsbedingten Muskelschwund entgegenwirken. Auf meine mir sonst so heilige Joggingrunde am Wochenende habe ich in den vergangenen Wochen auch verzichtet. Zu krank, zu satt, zu müde, zu kalt, zu nass – irgendwas war immer. Doch damit ist jetzt Schluss! Am Sonntag habe ich wieder die Laufschuhe geschnürt. Trotz Regen drehte ich eine lockere Runde durchs Hohnstedter Holz. In diesem Sinne: Lassen Sie Ihren inneren Schweinehund auf dem Sofa sitzen und bewegen Sie sich. Hinterher fühlt es sich richtig gut an.

