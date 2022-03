„Kiew ist näher als München“, sagt eine Bekannte. Die Kriegsangst hat mein Umfeld erfasst. Oder besser einen Teil davon. Eine Freundin erklärt bei einem Glas Wein, sie könne ihren kleinen Kindern nicht sagen, dass ein Weltkrieg ausbleibt. Ich finde, sie könnte das durchaus und sollte es auch, egal, was sie sich ausmalt. Weil die Mütter, die in der Ukraine mit ihren Kindern im Keller sitzen, bestimmt selbst bei knapp werdenden Lebensmittelvorräten noch ihr Bestes geben, Sicherheit zu vermitteln. Aber was weiß ich schon. Letztlich auch nur, dass Kiew 1500 und München 600 Kilometer von uns entfernt ist und Panik ein ziemlich schlechter Ratgeber.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo=tqbo dmbttµ#fnbjm#?tufqibojf/hjftfdlf Agvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de