Zufälle gibt’s! Als ich Mittwochmorgen zum Dienstantritt in mein Homeoffice-Kämmerlein marschierte, war noch alles okay. Doch wenig später kroch plötzlich eine unerklärliche Kälte an meinen nur in eine Jogginghose gehüllten Beinen hoch. Etwas maikühl so mitten im April… Kurzer Check: Heizkörper kalt, auch im Rest des Hauses – oha! Weil ich im Anschlusskeller keinen Fehler finden konnte, rief ich den Störungsdienst der LSW an. Ja, Fernwärme abgedreht wegen einer Baustelle in der Nähe, hieß es. Leider war es abends immer noch kalt. Wohl dem, der einen Kaminofen hat und noch Brennholz auf Vorrat. Donnerstagmorgen dann die verblüffende Aufklärung: Quasi zeitgleich mit der Fernwärme-Baustelle hatte sich die hauseigene Heizungsanlage ausgeklinkt. Der Fehler war schnell behoben – und dann tat die vorösterliche Sonne ihr Übriges!

