Liebe Wolfsburger! An die Arbeit!

Nach zwei herrlichen Wochen Osterurlaub melde ich mich zum Dienst zurück. So richtig erholt fühle ich mich nicht. Eine Woche Reitkurs, in denen mein Pony und ich mit Durchgehen seinerseits (nicht gut) und Fast-schon-Stuhlsitz meinerseits (auch nicht gut) geglänzt haben, zwei zu kochende Feiertagsfamilienessen, ein Wandertag im Harz (unverändert kaputt) und ein dreitägiges Cousinentreffen in Marburg (fahren Sie mal hin!) haben ihr Tribut gefordert. Schön war das alles natürlich auch, besonders die Zusammenkunft mit den Cousinen. Selten begegnet man ja gleich mehreren Menschen, die ebenfalls eine starke Abneigung gegen süßes Gebäck und Babygeschrei (nicht gegen Kinder!) haben. Nun aber schürfe ich wieder allein im Steinbruch der Buchstaben und wünsche allen, deren Urlaub ebenfalls leider, leider zu Ende ist: Einen guten Start!

