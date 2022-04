Ich bin immer noch fleißig dabei, das Haus und an Arbeitstagen tagsüber insbesondere mein Homeoffice-Kämmerlein auf Betriebstemperatur zu halten. Denn ein paar Tage sind noch Geduld gefragt, bis die seit kurzem streikende Heizungsanlage wieder richtig flottgemacht werden kann. Wie schön, dass das nicht mitten im Winter passiert ist! Sonst würde es nicht reichen, für brennbaren Nachschub im heimischen Kaminofen zu sorgen, um das Haus einigermaßen warm zu halten. Dann bräuchte ich eine ganze Armada Heizlüfter oder dergleichen. Aktuell reicht mir einer, den ich morgens nur kurz anwerfe, um für etwas Wärme am Schreibtisch zu sorgen. Immerhin habe ich ja auch noch etwas dickere Winterklamotten zum Anziehen am Start. Und meine Mermaid-Decke – so ein gestricktes Teil, in das ich hineinschlüpfe. Das A und O bleibt aber beständiger Brennholz-Nachschub für den Ofen. Und dafür habe ich von meinen Nachbarinnen am Wochenende Holz-Spenden bekommen – weil der eigene Vorrat, der lange genug gelagert ist, zu Ende geht. Wer so eine gute Nachbarschaft hat, kann sich glücklich schätzen. Danke, Ihr beiden!

