Was ist MINT?

Wissen Sie, was der Begriff MINT bedeutet? Vielleicht ein Pfefferminz, eine Farbe oder ein Tanz auf Tiktok? Jeder zweite Deutsche (53 Prozent) kann mit dem Begriff MINT nichts anfangen. Nur jeder Dritte kann alle abgekürzten Wörter vollständig und korrekt nennen: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Forsa und von MINTaktiv, ein Zusammenschluss deutscher Science Center und Technikmuseen, ergeben. „Wir müssen es schaffen, die Faszination für MINT-Fächer schon in der Kindheit zu wecken“, sagt Phaeno-Geschäftsführer Michel Junge. In Wolfsburg sollte das dank des Phaeno doch kein Problem sein. Nach einem Besuch in dem tollen Science Center vergisst man den Begriff MINT bestimmt nie wieder.

