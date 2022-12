Rutschpartie

Beim Blick aus dem Fenster war die Freude Montagfrüh groß: Schnee in Wolfsburg! Immerhin hat es bei meiner Familie in Süddeutschland diesen Winter noch nicht einmal geschneit. Ich schickte also ein paar Fotos mit Winter-Impressionen aus der Volkswagenstadt in unsere WhatsApp-Gruppe.

Bei einem kleinen Spaziergang wenig später stellte sich bei mir trotz anfänglicher Schnee-Euphorie dann schnell Ernüchterung ein: Ganz schön rutschig, dieser Schneematsch! Kurz vorm Supermarkt, den ich auf meiner Runde ansteuerte, geriet ich ziemlich ins Rutschen. Puh, ist glücklicherweise aber noch mal gut gegangen!

Wegen der Glätte war der Winterdienst der Stadt gestern übrigens seit 9 Uhr im Einsatz. Mit acht Großräumfahrzeugen und vier Kleinräumfahrzeugen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Straßen und Wege im Stadtgebiet abgefahren. Und trotz Schneematsch und Glatteis: Die Polizei meldete bis zum Nachmittag keine Unfälle aufgrund des winterlichen Wetters...zum Glück!

