PUG-Fraktion spendet

Vorsfelde Auf die Diätenerhöhung hatte die PUG-Fraktion im Ortsrat Vorsfelde verzichtet. Passend zur Weihnachtszeit spendeten die Mitglieder die eingesparten 500 Euro an die St.-Petrus-Kirchengemeinde, die das Geld an Bedürftige in der Eberstadt weiterleitete und damit viel Freude bereitete. Die Spende nahm...