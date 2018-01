Daumenkinographie als Unterrichtsfach

Vorsfelde Knapp 200 Vorsfelder Schüler des neunten und zehnten Jahrgangs erhielten kürzlich „Unterricht“ in Daumenkinographie.

Volker Gerling kam mit seinem Programm „Bilder lernen laufen, indem man sie herumträgt“ in die Aula des Vorsfeldder Phoenix-Gymnasiums. „Der einzige vollberufliche Daumenkinograph der Welt zeigte den Schülern seine Daumenkinos, die von Begegnungen mit Menschen auf seinen Wanderschaften erzählen“, berichtet in einer Mitteilung der Lehrer Stefan Schüttler, Leiter des Projektes „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Die Projektmitglieder hatten die Veranstaltung organisierte.

Zu Fuß und ohne Geld reist Gerling durch die Lande, zeigt Interessierten seine Daumenkinos und fotografiert ab und zu auch die, denen er begegnet, woraus wiederum neue Daumenkinos entstehen. Auf den jeweils 36 Bildern, die in zwölf Sekunden entstehen, wird dabei nicht nur die Flüchtigkeit des Moments eingefangen, sondern es werden die Stimmungen, Gedanken und Geschichten von anderen Menschen sichtbar, fühlbar und damit begreifbar. Gebannt verfolgten die Schüler so die Geschichte eines Mädchens, das zum ersten Mal die Augen öffnete und sich im Spiegel betrachtete – nachdem es sich die Haare abschneiden ließ. Amüsiert und zugleich mitfühlend empfanden sie die Situation, in der sich ein Mädchen und ein Junge leidenschaftlich küssten – während die beste Freundin daneben saß. Und nachdenklich gedachten die Schüler des alten Mannes, der einen Bombenangriff im Irak miterlebte – daraufhin 30 Kilogramm abnahm und kurze Zeit später starb.

Am Ende der Vorstellung brachte Volker Gerling seine Sicht auf den Punkt: „Die Welt besteht nicht aus Atomen, sondern aus Begegnungen zwischen Menschen.“ Davon ist auch der Lehrer Stefan Schüttler überzeugt. „Die Daumenkinos verdeutlichen den unerhörten Reichtum, den man erfährt, wenn man anderen achtsam und interessiert begegnet“, ergänzt er.