Vorsfelde Durch die mit Gewalt aufgebrochene Eingangstür stiegen in Vorsfelde in der Nacht zu Dienstag unbekannte Täter in ein Einzelhandelsgeschäft ein. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erbeuteten die Täter in den Geschäftsräumen in der Amtsstraße nahe der Pumpengasse eine Wechselgeldkasse mit etwa 100 Euro Bargeld. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

