Heimatstube zeigt die frühe Elektrifizierung

Vorsfelde „Elektrische Heinzelmännchen“ ist der Titel einer Ausstellung des Heimatvereins Vorsfelde in der Heimatstube in der Meinstraße 13. Gezeigt wird die Elektrifizierung in der Eberstadt in den 1950er/60er-Jahren. Die Ausstellung ist bis zum September immer Samstag von 14 bis 16 Uhr geöffnet. ...