Die Postfiliale in Vorsfelde ist nun in der Langen Straße 6

Vom Oberen Tor in die untere Lange Straße: Die Post in Vorsfelde ist umgezogen. Von heute an erwartet Filial-Leiterin Zehra Sigingan ihre Kunden im ehemaligen Kiosk Cityshop West. Doch viel mehr Parkplätze als vorher wird es auch am neuen Standort nicht geben, wengleich gehofft wird, dass sich die...