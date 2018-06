Unbekannter fährt Wagen an und flüchtet

Vorsfelde Ein Fahrer hat Montag zwischen 17.50 und 19.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Straße An der Meine in Vorsfelde einen VW Golf angefahren und ist geflüchtet. Schaden: 4000 Euro. Hinweise unter Tel: (0 53 63) 99 22 90.