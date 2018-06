Hans-Jörg Abele ist laut Ausweis KdFler

Hans-Jörg Abele ist in der Stadt des KdF-Wagens geboren, hat sein gesamtes Leben in der Stadt verbracht und hat wie kaum ein anderer eine Sammlung aufzuweisen, die überwiegend Fotos und Druckwerke von seiner Heimatstadt und von Volkswagen beinhaltet.

Am Wochenende feiert die Stadt Wolfsburg ihren 80. Geburtstag. Und die Erstgeborenen der 1938 gegründeten Stadt des KdF-Wagens Fallersleben waren: die KdFler. Zu ihnen gehört auch der Vorsfelder Hans-Jörg Abele, der vor 35 Jahren das erste Treffen alle KdF-Geborenen organisierte.

„Ich bin kein Wolfsburger, ich bin KdFler“, betont Hans-Jörg Abele, der Jahrgang 1941 ist. Der Vorsfelder lebt zwar gerne in der heutigen Autostadt, hält aber bisweilen gerne am Vergangenen fest. „Es ist einfach es etwas Besonderes, weil es den Namen heute nicht mehr gibt.“ Auch sein Personalausweis verdeutlicht: Abele ist in der Stadt des KdF-Wagens, jetzt Wolfsburg, geboren.

KdfLer – das sind alle Wolfsburger, die zwischen dem 1. Juli 1938 und 25. Mai 1945 in dem Volkswagen-Wohnort geboren wurden. „Ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn ich mal eine Million im Lotto gewinne, lade ich alle KdFler ein“, erinnert sich Abele. Doch weder spielte der heute 76-Jährige je Lotto, noch wurde er Millionär. Die Idee ließ ihn aber nicht los.

Am 28. März 1983 war es so weit: Das erste Treffen der KdF-Geborenen fand in der Vorsfelder Gaststätte „Goldener Stern“ statt. 150 Gäste waren gekommen, wie es in einem Zeitungsartikel von damals heißt. Den hat Hobbyhistoriker Abele aufgehoben. Auch der Zeitungsausschnitt zur Gründung des KdFler-Clubs vom 13. März 1984 findet sich in den Unterlagen. „Wir waren eine Untergruppe des Verkehrsvereins mit zwölf Mark Jahresbeitrag“, berichtet Abele.

15 Treffen und vier Tanzveranstaltungen organisierte der ehemalige VW-Mitarbeiter in zehn Jahren. Neben Schwelgen in Erinnerung stand vor allem Spaß und Vergnügen im Vordergrund. „Es war jedes Mal wie ein Klassentreffen“, blickt Hans-Jörg Abele zurück. Doch mit den Jahren wurde die Teilnehmerzahl immer kleiner. „Beim letzten Treffen waren wir nur noch sieben Leute. Das war schon ein Schlag ins Gesicht“, sagt Abele. „Meine Frau hat dann mit Recht gesagt, ich solle es bleibenlassen.“ Und so wurde der Club der KdFler in den 90er Jahren aufgelöst.

Doch noch heute wird der Vorsfelder von KdF-Geborenen angesprochen, ob er wieder ein Treffen organisieren würde. „Ich sag dann immer, wenn ihr die Leute zusammentrommelt, kümmere ich mich um den Rest“, so Abele. Vielleicht ist ja der 80. Jahrestag ihrer Geburtsstadt ein Anlass.

KDF Hinter der Abkürzung verbirgt sich „Kraft durch Freude“, eine 1933 gegründete Organisation der Nationalsozialisten, die die Freizeit der deutschen Bevölkerung organisierte. Der „KdF-Wagen“ war eines der wichtigsten Projekte: Der in Wolfsburg gebaute Wagen sollte mit 990 Reichsmark für jedermann erschwinglich sein.