Schützen nehmen an Umzug in Velpke teil

Vorsfelde Die Schützenbruderschaft Vorsfelde nimmt am Sonntag, 8. Juli, am großen Umzug anlässlich des dortigen Schützenfestes in Velpke teil. Um rege Teilnahme wird gebeten. Das Treffen findet um 13 Uhr am Schützenhaus in Velpke statt. Die Bildung von Fahrgemeinschaften wird dringend empfohlen, heißt es in...