Motorraum eines Autos gerät in Vorsfelde in Brand

Zu einem Autobrand wurde die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde am Mittwochmorgen um 7.21 Uhr gerufen. Wie die Feuerwehr mitteilt, brannte der Motorraum des Fahrzeugs. Den Brand hatten Ersthelfer bereits mit einem Pulverlöscher eingedämmt, so dass die Kameraden der Vorsfelder Wehr unter Leitung des Gruppenführers Maik Bellwart nur noch Nachlöscharbeiten vornehmen mussten. Der Motorraum wurde mittels des Schnell-Angriffs nochmals kräftig bewässert und anschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert, dass keine Hitze mehr in der Verkleidung steckt, was ein Wiederaufflammen entfachen könnte, so Volkmar Weichert, Sprecher der Vorsfelder Wehr. Zur Brandursache kann keine Aussage getroffen werden. red