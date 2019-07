Rote Ducati in Hehlingen gestohlen: 14.500 Euro Schaden

Zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagnachmittag, 17 Uhr, wurde in der Straße

Kreilingsblick eine rote Ducati MTS 950 gestohlen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der

49-jährige Besitzer hatte sein 14 Tage altes Motorrad ordnungsgemäß gesichert unter dem Carport vor seinem Wohnhaus abgestellt. Durch den Diebstahl ist ihm ein Schaden von mindestens 14.500 Euro entstanden. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen bemerkt haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation Vorsfelde: (05363) 992290. red