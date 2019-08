Gottesdienst in Warmenau an den Teichen am Strauberg

Wo soll der Gottesdienst am Sonntag aufgrund des unbeständigen Wetters stattfinden, an den Warmenauer Teichen oder in der Warmenauer Kapelle? Die Entscheidung fiel, als sich Pastor Matthias Rothkirch und die Kirchenvorsteher aus dem Pfarrverband Kästorf, Brackstedt, Velstove und Warmenau um 8.30 Uhr zur Lagebesprechung trafen: „Wir feiern an den Teichen am Strauberg unter dem schlichten Holzkreuz.“ hieß es dann.

Und so begann um 11 Uhr der Gottesdienst im Grünen, bei dem der Posaunenchor Weyhausen/Jembke unter Leitung von Andrea Sewing die musikalische Begleitung übernahm. Pastor Rothkirch begrüßte die 60 Teilnehmer, die trotz leichten Nieselregens gekommen waren.

Er stellte seine Predigt unter das Thema „Alles hat seine Zeit“ und sprach über den falschen Umgang mit der Zeit. „Geh aus mein Herz und suche Freud“, sang die Gemeinde, diesmal nicht von der Orgel begleitet, sondern von den Blechbläsern. Heike Aßmus las aus dem Evangelium „Lukas 10“, und als der Pastor die Gemeinde mit dem Segen und dem Nachspiel der Bläser entließ, da war die Feier an den idyllischen Teichen noch längst nicht zu Ende.

Alle blieben zum gemeinsamen Imbiss, zu dem das Mitbringbüfett reichlich gedeckt war. Die Getränke dazu spendeten die Kirchenvorstände. Es gab nette Gespräche unter den Teilnehmern, denen der leichte Regen nichts ausmachte. „Ich bin beim Gottesdienst an den Teichen schon von Anfang an dabei“, verriet Heinrich Peters aus Brackstedt. Und auch Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns war wie immer an die Teiche gekommen. „Es ist zur guten Tradition geworden, den Gottesdienst in der freien Natur zu feiern“, sagte sie.