Wolfsburger Elfen feiern Sommerfest in Reislingen

Die 190 Mitglieder zählenden Wolfsburger Elfen feierten am Sonntag ihr viertes Sommerfest. Die Elfen sind eine Gruppe nähfreudiger Frauen, die sich zusammen getan haben, um ehrenamtlich und in liebevoller Handarbeit Kleidung und Accessoires für Sternenkinder, Frühchen und kleine Kämpfer in den...