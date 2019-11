400 Wendschotter ziehen mit Laternen und Fackeln durchs Dorf

Die Jugendfeuerwehr war mit ihren Fackeln am Sonntag an der alten Schule angetreten, der Fanfarenzug spielte „Ich geh mit meiner Laterne“, und hunderte Wendschotter folgten dem Umzug durchs Dorf. Und an der Kirchengemeinde Heiliggeist schlossen sich weitere kleine und große Laternengänger an, die...