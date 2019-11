Vorsfelder Schüler spenden Spielzeug für bedürftige Kinder

Die Schüler und das Kollegium der Grundschule am Drömling Vorsfelde haben sich an der Weihnachtspäckchenkonvoi-Aktion beteiligt und fleißig Weihnachtspäckchen gespendet.

Vorsfelde. An den beiden Standorten der Grundschule am Drömling Vorsfelde kamen 164 Weihnachtspäckchen zusammen.

Seit 2002 gibt es den Weihnachtspäckchenkonvoi der Service-Clubs Round Table und Ladies’ Circle Deutschland. Die Idee, die dahintersteckt, ist ganz einfach: Kinder in Deutschland verpacken mit ihren Eltern Spielzeug, Kleidung und andere nützliche Dinge als Weihnachtsgeschenk in einem Schuhkarton, der dann von vielen ehrenamtlichen Helfern in die

Ukraine und nach Rumänien gebracht wird.

Auch die Schüler und das Kollegium der Grundschule am Drömling Vorsfelde haben sich an dieser Aktion beteiligt und fleißig Weihnachtspäckchen gespendet, wie die Schule mitteilt. Drei Wochen lang konnten die Päckchen in der Schule abgegeben werden, und jeder konnte zusehen, wie es Tag für Tag mehr wurden. „Es ist schön zu sehen, mit wie viel Begeisterung die Kinder berichten, welches Spielzeug sie von sich ausgewählt haben, um einem anderen Kind damit eine Freude zu bereiten.“ Marco Meiners, ein Mitglied vom Round Table 54 Wolfsburg, holte die Päckchen persönlich an den beiden Standorten, Altstadt und Moorkämpe, ab. „Von dem Ergebnis sind wir selbst überrascht, und wir freuen uns, dass beide Standorte mit insgesamt 164 Päckchen einen kleinen Teil zu diesem großartigen Projekt beigetragen haben.“

Ein Dank geht an alle großzügigen Spender für die liebevollen Weihnachtspäckchen, die sich nun auf die Reise zu bedürftigen Kindern in die Ukraine und nach Rumänien machen. Denn dort werden sie bereits von zehntausenden Kindern mit leuchtenden Augen erwartet. red