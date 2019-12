Automatenaufbruch in Vorsfelde: Polizei stellt Tatverdächtige

Da gleich mehrere Streifenbesatzungen zum Tatort unterwegs waren, wurde das Pärchen an der Helmstedter Straße in Richtung Danndorf dank einer guten Beschreibung gestellt.

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten in der Nacht zum Mittwoch in Vorsfelde Einsatzbeamte einen 34 Jahre alten Tatverdächtigen und seine 29-jährige Komplizin noch in Nähe des Tatorts stellen, wie die Polizei mitteilt. Das Duo hatte auf einem Gelände einer Tankstelle versucht, einen Waschautomaten gewaltsam aufzubrechen und war danach mit dem Fahrrad davongefahren.

In der Nacht zeigte sich, dass die 29-Jährige einen 21-jährigen Kassierer in der Tankstelle in ein Gespräch verwickelte, während der 34-Jährige bei dem Versuch scheiterte, das Geldfach des Automaten brachial zu öffnen. Da gleich mehrere Streifenbesatzungen zum Tatort unterwegs waren, wurde das Pärchen an der Helmstedter Straße in Richtung Danndorf dank einer guten Beschreibung gestellt.

Bei den weiteren Ermittlungen zeigte sich zudem, dass der 34-Jährige auch mit einem in Kästorf am

24. September gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Das hochwertige Mountainbike stellten die Beamten sicher. Daraufhin verbrachte der festgenommene Tatverdächtige die Nacht in Polizeigewahrsam. red