47. Winterwanderung der Vorsfelder Kyffhäuser

Zur traditionellen Winterwanderung starteten am Freitag 35 Mitglieder der Kyffhäuserkameradschaft vom Kyffhäuserheim am Bruchgartenweg in Richtung Wendschotter und Brechtorfer Brücke. Bei der nun schon 47. Tour führte wie immer Vorsitzender Günter Lach die fröhliche Schar der Wanderer durch den...