Täter beschädigen Autos in Vorsfelde und in der Teichbreite

Die Polizei Vorsfelde sucht Zeugen zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Alle Taten haben sich zwischen dem Silvesterabend und dem 2. Januar ereignet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bisher wurden 19 Taten registriert, die sich in Vorsfelde direkt und im Gebiet Bürgerkämpe sowie im Stadtteil Teichbreite ereigneten. Es liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Ermittler vermuten, dass eine Gruppe handelte, die feiernd unterwegs war. Bei den Fahrzeugen wurden vielfach Scheiben beschädigt, zum Teil aber auch Motorhauben oder Kofferraumklappen. Hinweise an die Polizei: (05363) 992290. red