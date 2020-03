Aktive und Jugendwehr Warmenau ziehen Bilanz

Die Freiwillige Feuerwehr Warmenau und auch die Jugendfeuerwehr des Ortes haben in ihren Jahresversammlungen Bilanz gezogen. Nach dem Jahresbericht des Ortsbrandmeisters betrug der Mitgliederstand am 1. Januar 2019 139, am letzten Tag des Jahres 135, aktive Mitglieder gibt es unverändert 32,...