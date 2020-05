Nachwuchs-Judoka-Trio des MTV Vorsfelde sehr erfolgreich

Wolfsburg. Leandro Perrone, Luna Ziem und Anton Fromholz gingen bei einem virtuellen Turnier an Himmelfahrt an den Start und erreichten vordere Plätze.

Anlässlich des Himmelfahrtstages fand bedingt durch die Corona-Pandemie das erste virtuelle Elzer Himmelfahrtsturnier statt. Für den MTV Vorsfelde gingen mit Leandro Perrone, Anton Fromholz und Luna Ziem drei Nachwuchs-Judoka am Bildschirm an den Start und erreichten prima Ergebnisse.

Luna Ziem mit ihrer Urkunde. Foto: Privat

Nicht wie sonst auf der Judomatte in einer Sporthalle, sondern von zu Hause vor dem Computer mit der App Zoom haben sich die Sportler in sieben verschiedenen Wettkampfblöcken, Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Koordination, Judo-Rollen, Stand und Bodentechniken, versucht und ihr bestes gegeben, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt.

Den Anfang machten Leandro Perrone und Anton Fromholz in der Altersklasse U10. Überpünktlich und hochmotiviert loggten sich die drei Judoka bei Zoom ein und erwärmten sich gemeinsam mit den Judoka der anderen Vereine, heißt es weiter in er Mitteilung.

Auf dem Wettkampfplan standen Aufgaben wie Seilspringen, Hampelmänner, Liegestütze oder aber auch Kniebeugen. Ziel war es, in vorgeschriebener Zeit, so viele Wiederholungen wie möglich zu schaffen.

Anton Fromholz mit seiner Urkunde. Foto: Privat

Das galt auch für den judospezifischen Teil, dort war zum Beispiel der O-goshi am Stuhl gefordert, oder im Boden sollten bei einem Familienmitglied Haltegriffe angesetzt werden. Während Leandro Perrone in der Altersklasse U10 gewann, kam Anton Fromholz auf den zweiten Platz.

In der Altersklasse U15 ging einzig Luna Ziem an den Start. Auch sie ging hochmotiviert an die Sache heran, und trotz sommerlichen Temperaturen biss sie sich durch die verschiedensten Aufgaben durch. So war zum Beispiel eine Aufgabe auf einem Kochtopf Tandoku-renshu mit der Technik Uchi-mata zu absolvieren. Außerdem musste auch bei ihr ein Familienmitglied hinhalten, bei dem sich die Sportlerin aus dem Haltegriff befreien musste. Ziel war es wieder, in vorgeschriebener Zeit möglichst viele Wiederholungen zu schaffen. Das machte Luna Ziem mit Erfolg, denn sie gewann in ihrer Altersklasse.

Ein großer Dank gilt dem MTV Elze für die Ausrichtung und Durchführung dieses Turniers. Die Kinder hatten, so die Mitteilung, sehr viel Spaß und einen abwechslungsreichen Tag. Sie konnten neue Erfahrungen im puncto Digitalisierung sammeln, und die Vorfreude aufs erste richtige Judotraining ist jetzt umso größer.