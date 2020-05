Glasfaserausbau startet im Juni in Vorsfelde/Nord

Jetzt geht es los – die Bagger rollen in Vorsfelde. Die Stadtwerke Wolfsburg und die Wobcom GmbH starten im Juni mit dem Glasfaserausbau in Vorsfelde/Nord.

Der Ausbau sei schon im vergangenen Jahr geplant gewesen, wie die Stadtwerke Wolfsburg AG mitteilt. Jedoch habe für den ursprünglich geplanten Ausbauzeitraum, während der Ausschreibung, zunächst kein Partner gefunden werden können, der die hohen Bauanforderungen erfüllen konnte.

Die Fertigstellung des gesamten Projektes werde voraussichtlich bis Ende 2021 dauern. Dies liege an der Größe des Ausbau-Cluster und an den umfangreichen Arbeitern, die erforderlich sind, bis alle Haushalte den gewünschten Glasfaseranschluss haben. Allerdings bekämen die ersten Vorsfelder natürlich schon in diesem Jahr ihren Glasfaseranschluss, denn sobald die ersten Straßenzüge fertiggestellt sind, würden auch die ersten Kunden angeschlossen.

„So bietet die Wobcom demnächst auch in Vorsfelde/Nord die neuen schnellen Datenverbindungen mit stets stabilen Bandbreiten an“, heißt es in der Mitteilung. Filme unterbrechungsfrei streamen, störungsfreie Arbeiten im Homeoffice, Videotelefonie mit hochwertiger Bild- und Tonqualität, das Haus mit vernetzten Smart-Home-Komponenten ausstatten, das Internetfernsehen der Zukunft wie Wobcom-IP-TV erleben, grenzenlose Nutzbarkeit moderner Onlineanwendungen und paralleler Multimediaanwendungen stünden dann zur Verfügung.

„Eine Glasfaserinfrastruktur ist die Basis für viele digitale Anwendungen mit dem Bedarf hoher Bandbreiten und niedriger Reaktionszeiten. Wir freuen uns, unseren Kunden die maximalen Bandbreiten anbieten zu können“, sagt Wobcom-Geschäftsführer Dr. Frank Kästner.

Interessierte haben jetzt noch die Möglichkeit, einen Glasfaseranschluss zu beauftragen. Bevor der Ausbau vor der eigenen Haustür beginnt, könnten noch Kostenvorteile genutzt werden und langfristig die eigene Immobilie im Wert gesteigert werden.

Weitere Informationen erhalten Interessierte im Wolfsburger Nordkopf- Tower, Heßlinger Straße 1-5, und in der Wobcom-Wabe, Porschestraße 56b, unter (05361) 9811555 oder im Internet unter www.Glasfaser-Made-In-Wolfsburg.de. red