Diebe brechen nachts in Vorsfelder Baumarkt ein

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in einem Baumarkt in Vorsfelde ein und entwendeten diverse Rasenmähroboter, wie die Polizei mitteilt. Vermutlich sei ein Schaden von weit über 10.000 Euro entstanden. Eine Angestellte hatte gegen 7 Uhr am Morgen das Durcheinander bei den Rasenmähern bemerkt und den Diebstahl entdeckt.

Bei der Tatortaufnahme im Hagebaumarkt am Karl-Ferdinand-Braun-Ring stellte sich heraus, dass die Einbrecher über das Dach in die Gartenabteilung eingestiegen waren. Aufgrund der hohen Anzahl der Beutestücke, mehr als drei Dutzend Mähroboter, gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Täter geraume Zeit in dem Markt aufhielten, um das Diebesgut abzutransportieren.

Daher hoffen die Beamten des zuständigen 2. Fachkommissariates der Wolfsburger Polizei auf Zeugenhinweise: (05361) 46460. red