Diebe stehlen Touran in Wendschott

Einen grauen VW Touran haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in der Kleitschestraße entwendet. Der elf Jahre alte Wagen stand am Dienstagabend gegen 18 Uhr noch auf dem Grundstück vor dem Wohnhaus der Besitzer. Laut Mitteilung der Polizei war das Fahrzeug am Mittwochmorgen verschwunden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vorsfelde oder unter (05361) 46460 zu melden.

