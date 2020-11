Am Sonntagabend gaben sich Sebastian Rex, Ulich Lincoln und Paul Blüthner in der evangelischen Kirche St. Petrus zu Vorsfelde die Ehre, den Novemberblues zu vertreiben. „Wir wollen das Jahr nicht ohne Musik enden lassen“, sagte Lincoln mit Verweis auf die aktuelle Corona-Lage.

Das ist eigentlich schon genug Blues, sichtbar an der mageren Zahl der Menschen, die den drei Herren zuhören wollten. Maximal 100 hätten gemäß Corona-Auflagen kommen dürfen, knapp über 50 waren es schließlich. Aber die ließen sich voll und ganz auf die Gastgeber ein: Musik zwischen Mendelssohn Bartholdi und Guns n`Roses zu Gedichten etwa von Erich Kästner.

Am Ende stand die Sehnsucht nach Leichtigkeit

Die Mischung von Liedgut und Texten sowie deren Arrangement waren einzigartig, aber irgendwie nicht zwingend geeignet, den Blues zu vertreiben. Nein, am Ende stand die Sehnsucht nach Leichtigkeit. Aber eben das könnte ja Ausdruck dessen sein, was Ulrich Lincoln den Menschen über die Melancholie erzählte. Schaut man sich die Definition an, dann steht dort etwa „tiefe schmerzliche Verstimmung“. Folgt man Lincoln, dann ist Melancholie die Fähigkeit, mit dieser Verstimmung umzugehen, sie anzunehmen.

Na gut, tun wir das: Den Einstieg machte Adagio in g-moll von Remo Giatozz, ein schwermütiges Stück Musik, von Paul Blüthner hingebungsvoll an der Orgel ins Gotteshaus zelebriert.

Am Ende standen die Menschen aus Dankbarkeit zum Klatschen auf

Dann hatten sie den Klassiker auf Lager: „November Rain“ von Guns N’ Roses, übrigens einzigartig als Instrumental am Piano, Harmonium und Posaune. Was Lincoln nur meinte, als er erklärte, das Harmonium sei verschnupft. Es folgten unter anderem echter dahingelittener Blues, ein unterwürfiges bis forderndes Vaterunser von Mendelssohn, ein paar Zwischentexte, besungene Hoffnung und am Ende standen die Menschen aus Dankbarkeit zum Klatschen auf. Übrigens: Für den guten Ton sorgte Maxim Götz.