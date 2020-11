Wolfsburg: Serviceclub schafft in Käferschule Ganztagsbereich

Neuhaus. Mitglieder des Serviceclubs Round Table 54 packen ehrenamtlich an. In der Käferschule in Neuhaus können zusätzliche Räume genutzt werden.

Am Standort Neuhaus der Käferschule gab es dringenden Platzbedarf für Ganztagsangebote – auch damit diese unter Corona-Bedingungen angeboten werden können, wie der Serviceclub Round Table 54 Wolfsburg mitteilt. Zwei zur Verfügung stehende Kellerräume sollten so verschönert werden, dass sie künftig für handwerkliche und kreative Werkstattangebote genutzt werden können.

Sie entrümpeln die Räume und verwandeln sie in Unterrichtsräume

In den Herbstferien räumten Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiter der Käferschule die Schule auf und sicherten Materialien. Mithilfe von Eltern wurde geputzt. Anton F. (1. Klasse) brachte den Eltern eine Kartoffelsuppe, Jacqueline B. (3. Klasse) einen Schokokuchen – beides habe auch unter den vorgegebenen Hygieneregeln geschmeckt.

Mitglieder des Serviceclubs Round Table 54 packten am Wochenende ehrenamtlich an. Sie entrümpelten die Räume und verwandelten sie in Unterrichtsräume. Damit stehen sie ab sofort als zusätzlicher Ganztagsbereich zur Verfügung, was insbesondere für die notwendige Trennung der Kohorten wichtig sei.

Es laufen Vorbereitungen für den jährlichen Weihnachtspäckchenkonvoi

Am Ende der Aktion strahlte die Schulleiterin Ulrike Svetlik: „Gemeinschaftlich anpacken, wenn es notwendig wird, das bedeutet echte Schulgemeinschaft! Der Serviceclub Round Table 54 war nicht nur eine wirksame, sondern auch eine spontane Stütze bei dieser Aktion! Ein großes herzliches Dankeschön an alle ehrenamtlichen Helfer.“ Nachdem im Corona-Jahr auch Round Table 54 viele seiner Aktivitäten nicht wie geplant umsetzen konnte und auch das eigene 50-jährige Jubiläum absagen musste, freuten sich die beteiligten Tabler darüber, endlich wieder etwas tun zu können. Parallel laufen bereits die Vorbereitungen für den jährlichen Weihnachtspäckchenkonvoi auf Hochtouren.

