Feuerwehr Vorsfelde muss in zehn Minuten zu zwei Einsätzen

Viel zu tun hatte die Feuerwehr Vorsfelde am Montagabend: Sie musste innerhalb von zehn Minuten gleich zu zwei Einsätzen ausrücken. Der erste Alarm ging um 19.36 Uhr ein: Feuerschein im Gewerbegebiet Heinrichswinkel. Der Anrufer hatte Feuer gesehen und auch Brandgeruch festgestellt. Der Löschzug Vorsfelde unter Leitung von Ortsbrandmeister Markus Büttner fuhr umgehend ins Gewerbegebiet, teilt die Wehr mit. Dort konnten die Einsatzkräfte den Brandgeruch auch riechen. Die Freiwilligen Helfer kontrollierten die Straßen, bis über Funk die Meldung kam, laut Polizei handele es sich um eine stark rauchende Feuertonne. Kein Einsatz also für die Feuerwehr.

Somit wollte sich der Zug auf den Rückweg zum Feuerwehrhaus machen, als über die Leitstelle ein weiterer Alarm gemeldet wurde: unklare Rauchentwicklung in der Meinstraße auf Höhe des Rossplatzes. Dort eingetroffen, wurde erneut Brandgeruch festgestellt, aber auch ein stark qualmender Schornstein. Die Einsatzkräfte brachten die Drehleiter in Stellung und nahmen Kontakt zum Bewohner auf. Dieser gab an, vor kurzem Holzkohle-Briketts in den Ofen zum Heizen gelegt zu haben. Diese waren vermutlich durch den Schnee feucht geworden und rauchten deswegen. Die Feuerwehr kontrollierte vorsichtshalber den Schornstein, da es hätte sein können, dass sich Ablagerungen im Inneren entzündet haben, so Volkmar Weichert, Sprecher der Feuerwehr Vorsfelde. Es wurden jedoch keine Flammen oder Glutnester festgestellt. Damit war auch der zweite Alarm nach 20 Minuten beendet, und die 20 ehrenamtlichen Helfer konnten zurück ins Feuerwehrhaus fahren.

red