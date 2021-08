Zwei Motorräder wurden in Vorsfelde und Wendschott in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gestohlen. (Symbolfoto)

Polizei in Wolfsburg Diebe stehlen in Vorsfelde und Wendschott zwei Motorräder

Zwei Motorräder wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Der erste Diebstahl ereignete sich in Vorsfelde in der Straße Über dem Wechsel. Hier verschwand zwischen Dienstagabend, 20.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr, eine KTM, Husqvarna 701 Supermoto. Auffällig an der Maschine ist ein Aufkleber mit der Zahl „46“ in den Farben grau/gelb/grün (im Stil von Valentino Rossi) unter dem hinteren Radkasten. Das Motorrad stand auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Die Schadenshöhe beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 10.000 Euro.

Die Polizei kann einen Tatzusammenhang zwischen beiden Diebstählen nicht ausschließen

Zwischen Dienstagabend, 20.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr, wechselte in der Straße Hageholz ein Motorrad der Marke KTM, 125 Duke unfreiwillig den Besitzer. Der rechtmäßige Eigentümer hatte seine Maschine gesichert unter dem Carport an seinem Wohnhaus abgestellt. Durch den Diebstahl ist dem Eigentümer ein Schaden von mindestens 4100 Euro entstanden. Besonders auffällig an dem Motorrad sind die an den weißen Ablagen des Sozius angebrachten orange-schwarzen Aufkleber mit dem Schriftzug #goadventure.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei kann einen Tatzusammenhang zwischen beiden Diebstählen nicht ausschließen und hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeistation in Vorsfelde oder die Polizei unter (05361) 46460 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de