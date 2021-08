Polizei in Wolfsburg Motorraddiebstahl-Serie in Wolfsburg reißt nicht ab

Erneut haben Unbekannte zwei Motorräder in Vorsfelde gestohlen – wieder in der Straße Über dem Wechsel. Die zwei Suzuki V-Strom 650 verschwanden zwischen Mittwochmittag, 14 Uhr, und Samstagmorgen, 8.15 Uhr, vom Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Beide Motorräder waren ordnungsgemäß verschlossen, wie die Polizei mitteilt. An beiden Motorrädern befand sich am Windschild ein ungewöhnlicher roter Aufkleber. Die Schadenshöhe beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 11.000 Euro. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Bereits drei weitere Motorräder wurden als gestohlen gemeldet

Die Polizei hatte im Laufe der Woche bereits Kenntnis von drei weiteren Motorraddiebstählen: Einer der Diebstähle ereignete sich ebenfalls in Vorsfelde in der Straße Über dem Wechsel. Hier verschwand zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, eine KTM, Husqvarna 701 Supermoto. Die Schadenshöhe beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 10.000 Euro. Zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, wechselte zudem an der Straße Hageholz ein Motorrad der Marke KTM, 125 Duke, unfreiwillig den Besitzer. Der Schaden: mindestens 4100 Euro. Zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochabend, 19.10 Uhr, wurde ein weiteres Motorrad in Vorsfelde entwendet. Die Honda NC700SA verschwand in der Marienborner Straße. Der Schaden wird von der Polizei auf 4500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Vorsfelde oder die Polizei unter (05361) 4646-0 entgegen.

