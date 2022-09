Kosmetikstudio: Aus 12 wurden in Vorsfelde 200 Quadratmeter

Vorsfelde. Barbara Furca, Inhaberin des „Schönheitswerks“ in Vorsfelde, ist trotz Corona optimistisch. In der Pandemie habe sich eine Sache geändert.

Barbara Furca hat in einem denkmalgeschützten Gebäude in Vorsfelde auf 200 Quadratmetern das Kosmetikstudio „Schönheitswerk“ eröffnet – und blickt trotz Corona optimistisch nach vorn.

Mit einem Raum startete Barbara Furca. Auf zwölf Quadratmetern behandelte die Kosmetikerin anfangs ihre Kunden in der Vorsfelder Meinstraße. Das war im März 2016. Mittlerweile hat Furca zwei Studios, die unter dem Namen „Schönheitswerk“ laufen – und eines befindet sich seit wenigen Monaten im gleichen Haus wie einst zu Beginn.

Es ist allerdings um einiges größer: Mehr als 200 Quadratmeter ist die Fläche nun groß. „Ich habe mir ziemlich schnell einen Kundenstamm aufgebaut – und die Räumlichkeiten wurden zu klein“, berichtet die 29-Jährige. Und im Laufe der Zeit schaffte sie auch die Arbeit nicht mehr alleine, sodass sie Mitarbeiterinnen einstellte.

Einige Hürden zu überwinden

2020 zog sie schließlich in die Helmstedter Straße in Vorsfelde um. „Dort musste zunächst einiges gemacht werden: Wände mussten begradigt werden, der Teppich herausgerissen werden“, erinnert sich die Vorsfelderin. Gar nicht so einfach, an Material zu kommen. Denn zu Beginn der Pandemie hatten schließlich die Baumärkte geschlossen, gibt die Geschäftsfrau zu bedenken. Das Studio hatte während der Sommerferien, die gerade endeten, ebenfalls geschlossen: Auf der Helmstedter Straße wurde in den sechs Wochen gebaut, sodass die Kunden sie dort nur schwer hätten erreichen können.

Es gab in den vergangenen Monaten und Jahren so einige Hürden zu überwinden: Auch Kosmetikstudios durften eine Zeit lang nicht öffnen. Und so waren auch ihre Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit. Mittlerweile hat sich alles normalisiert. Einen Mund-Nasen-Schutz trugen die Kosmetikerinnen sowieso schon immer. „Es kann bei den Behandlungen zu einer Staubbildung kommen“, begründet Furca.

Neue Achtsamkeit in der Pandemie

Derzeit ist die Energiekrise und das damit verbundene Sparen überall ein großes Thema, hinzukommt die Furcht vor einem möglichen nächsten Corona-Herbst. „Ich bleibe optimistisch“, erklärt die 29-Jährige. Sie habe das Gefühl, dass Kosmetikangebote bewusster wahrgenommen würden. „Achtsamkeit war und ist ein Thema. Viele Menschen achten seit der Pandemie bewusster auf sich“, so die Vorsfelderin, während sie durch die Räume führt.

So befinden sich im Eingangsbereich beispielsweise Vitrinen: Hier sind handgemachte Dinge sind zu sehen. „Wolfsburger können hier ihre handgemachten Sachen ausstellen“, berichtet Furca, die so ein gegenseitiges Unterstützen sieht. „Ich darf ja meine Prospekte und Karten auch in Geschäften auslegen“, freut sich die Vorsfelderin über das Geben und Nehmen.

