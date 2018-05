Bleibe-Bonus - Landesregierung hat kein Problem

Nach Presseberichten über Boni-Zahlungen in Millionenhöhe an VW-Mitarbeiter in den USA wollten drei Grünen-Abgeordneten von der Landesregierung genau wissen, welche Kenntnis sie darüber hat. Die Antwort: Sowohl Ministerpräsident Stephan Weil als auch Wirtschaftsminister Bernd Althusmann erfuhren...