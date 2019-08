Das VW-Hochhaus kriegt was Neues aufs Dach

Zwei Buchstaben sorgen für Rätselraten rund um Volkswagen. V und W. Wofür sie stehen ist klar: für Volkswagen. Aber wie sie künftig aussehen sollen, das ist ein großes Geheimnis. Gelüftet wird es am 9. September auf der Inernationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main. Dort wird dann auch...