„Der T-Roc R wird auch die Frauen-Herzen höherschlagen lassen“

Der Name Jost Capito wird in der Volkswagen-Geschichte immer mit den Triumphen in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) der Jahre 2013, 2014 und 2015 verbunden bleiben. Erst im Mai 2012 hatte der heute 61-Jährige die Aufgabe des Motorsportdirektors übernommen. Es folgten unter seiner Leitung die...