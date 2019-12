Spatenstich für nachhaltiges Schnellecke-Logistikzentrum

Schnellecke Logistics baut im Bereich Birnbaumstücke in Warmenau ein neues Logistikzentrum. Der Spatenstich dazu erfolgt am Freitag (6. Dezember). Das weltweit tätige Unternehmen will dabei ganz neue Wege gehen. Das Projekt soll vor allem Nachhaltigkeitskriterien genügen, wie Ludwig Büttenbender,...