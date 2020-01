VW baut in Wolfsburg 7500 Sonderfahrzeuge

Die meisten Polizeiautos in Deutschland stammen von Volkswagen (wir berichteten). Und das Werk Wolfsburg ist ganz vorn dabei: In der Halle 12 arbeiten die Beschäftigten aus dem Sonderfahrzeugbau und rüsten dort Touran und Golf zu Polizeiautos um. „Die Kollegen hier bauen Fahrzeuge in Top-Qualität...