Beate Herweg ist erste Golf 8-Besitzerin in Deutschland

Volkswagen hat den ersten neuen Golf 8 in Deutschland ausgeliefert. Im Kundencenter der Wolfsburger Autostadt Beate Herweg ihr neues Auto. Francesco Forte, Leiter Vertrieb an Mitarbeiter und interne Direktkunden von Volkswagen Pkw, und Tino Preiß, Verkaufsleiter Vertrieb an Mitarbeiter in Wolfsburg...