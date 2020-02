Aus der Wolfsburger Volkswagen-Logo-Plane werden Taschen

Was ist eigentlich aus der Plane des VW-Logos geworden, die von Oktober 2016 bis September 2019 – den Wetterelementen strotzend – das Dach des Markenhochhauses zierte? Sie wurde wiederverwertet – und für den alltäglichen Gebrauch umfunktioniert, wie die Volkswagen AG mitteilt. Beschäftigte der Lebenshilfe Wolfsburg haben den Stoff des alten Volkswagen-Logos, der einer LKW-Plane ähnelt, recycelt und daraus Tragetaschen genäht. „Wegschmeißen war früher – heute geht es ums Wiederverwerten: Aus 100 Quadratmetern PVC-Planen haben wir 100 Taschen machen lassen“, sagt Verena Scholz aus dem Marketing.

Im Rahmen des New-Brand-Design-Projektes vom Marketing-Team gab es im September einen kompletten Marken-Relaunch. Das Unternehmen tauschte das Logo auf dem Markenhochhaus aus, die Bauarbeiter nahmen die riesigen alten Logo-Planen ab. „Nachhaltigkeit zählen wir bei Volkswagen zu unseren Grundansprüchen. Deshalb war von Anfang an klar, dass die alten Planen recycelt werden“, sagt Scholz. Simon Bauer, Leiter Volkswagen Brand Experience, betont: „In einer Welt, die immer mehr Müll produziert, wollen wir mit dieser Upcycling-Aktion ein klares Zeichen für mehr Umweltbewusstsein in der heutigen ,Wegwerfgesellschaft‘ setzen. Außerdem war es uns sehr wichtig, sowohl soziales Engagement als auch ökologische Nachhaltigkeit bei diesem Projekt in Einklang zu bringen.“ So war mit der Lebenshilfe Wolfsburg schnell ein Partner gefunden, der sich der Aufgabe annahm.

Marcus Weinreich, Geschäftsführer der Lebenshilfe Wolfsburg, erklärt: „Die Mitarbeiter unserer Werkstätten empfinden eine sehr enge Verbundenheit mit Volkswagen. Das liegt besonders an den vielen Projekten, die wir mit und für Volkswagen übernehmen durften. Die Nähaktion war etwas ganz Besonderes. Viele unserer Mitarbeiter kennen das Logo vom Dach des Markenhochhauses, beispielsweise aus dem Fernsehen. Es in den eigenen Händen zu halten und daraus etwas Neues entstehen zu lassen, hat die Leute echt begeistert. Wir hoffen, dass die künftigen Besitzer viel Freude an den Logo-Taschen haben werden.“

Die Taschen gibt es ab Mittwoch im Volkswagen-Shop an Tor 17 in Wolfsburg zu kaufen. Der gesamte

Erlös des Verkaufs geht an die Lebenshilfe Gifhorn.