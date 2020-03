So wird der Golf zum Stiefkind der VW-Familie

Hat der Golf eine Zukunft? Im Juni läuft die Produktion des Golf 7 in Wolfsburg aus. Dann heißt es auch Abschied nehmen von den Varianten Sportsvan (früher: Golf Plus) und E-Golf. Für letzteren bauen die Wolfsburger derzeit noch die Karosserien, die dann in der Gläsernen Manufaktur in Dresden...