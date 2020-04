VW-Kultwirt Bruno lässt sich von Corona nicht unterkriegen

Tote Hose im Volkswagen-Werk heißt auch: total tote Hose in der Kultkneipe Tunnelschänke am Tor 17. Fünf Wochen lang hat Wirt Bruno Corigliano seinen Laden nur aufgeschlossen, um kurz nach dem Rechten zu schauen. Die Corona-Epidemie fordert ihren Tribut – so wie wenige Schritte nördlich des Kanals bei Volkswagen. Mit der letzten Spätschicht am 19. März war auch Feierabend in der Tunnelschänke. „Ein paar Tage hatte ich den Kiosk dann noch geöffnet. Da habe ich genau eine Schachtel Zigaretten verkauft“, sagt der Wirt.

Verdient hat er also nichts. „Wir sind tot“, sagt der 68-Jährige. Allerdings lacht er dabei verschmitzt. Denn eigentlich ist Volkswagen undenkbar ohne die Tunnelschänke, in der schon Generationen von Volkswagen-Werkern ihr Feierabend-Bier getrunken haben und so ziemlich jeder Journalist seine Volkswagen-Geschichten mit unverstellter Malocher-Atmosphäre würzte. Tunnelschänke ist Kult. Und so wird es trotz Corona wohl auch bleiben.

Dennoch ist es eine harte Zeit für Corigliano, der auch den Kiosk am Tor 17 und die Bar Azzurri in der Hesslinger Straße betreibt. Während es in anderen Bereichen erste Lockerungen gibt und Volkswagen ab Montag wieder in die Produktion einsteigt, guckt der Gastronom vorerst weiter in die Röhre. „Ich weiß nicht, wie es weitergeht und wann ich wieder öffnen kann. Ich habe keine Informationen“, erzählt der Tunnelschänken-Pächter, der eigentlich im besten Rentenalter ist. Tatsächlich gibt es derzeit keinen konkreten Termin für die Öffnung von Kneipen und Restaurants. Aber Aufgeben ist keine Option für Corigliano. Schließlich ist er mit seiner Tunnelschänke ein Stück unverfälschter Volkswagen-Kultur. Und die ist in diesen Zeiten so wertvoll wie nie zuvor.

„Nächste Woche öffne ich probehalber ein paar Tage den Kiosk. Zeitungen, Zigaretten, Bier – mal sehen, wie es läuft. Ich mache so lange weiter, wie es mir gefällt“, verliert der Chef des Traditionslokals seinen Optimismus nicht. Wird schon werden, Bruno. Ohne Tunnelschänke wären Volkswagen und Wolfsburg schließlich halb so schön.