Politiker will Osterloh in seinem Leben nicht mehr werden

Ja, Bernd Osterloh wird 2022 noch einmal als Betriebsratschef des Volkswagen-Konzerns kandidieren. Und nein, er wird danach nicht als Politiker aktiv werden. Diese beiden Statements machte der oberste Arbeitnehmervertreter von Volkswagen in einem Interview mit „Standort 38“, einem Magazin der Funke Medien Niedersachsen GmbH.

Frank Bsirske ist kein Vorbild

Auf die Frage nach einer Karriere nach der Karriere auf dem politischen Parkett antwortete Osterloh: „Nee. Ich heiße nicht Frank Bsirske. Ich bin 64 Jahre alt, da fragt man nicht mehr nach einer zweiten Karriere. Außerdem ist Politik etwas anderes, als in einem Industrieunternehmen zu arbeiten.“

Daniela wäre ein Top-Nachfolgerin

Zu einer erneuten Wiederwahl – Osterloh ist seit Ende 2005 Betriebsratsvorsitzender – sagte er: „Wenn meine Kolleginnen und Kollegen wollen, werde ich 2022 nochmal für den Betriebsrat kandidieren. Und ich werde dann im Laufe der Wahlperiode aussteigen. Meine Stellvertreterin Daniela Cavallo wäre dann eine Top-Nachfolgerin, aber ich möchte nicht den Ergebnissen der Wahlvorgreifen.“

Mit dem Sohn zum VfL, mit der Tochter zur Eintracht

Schließlich äußert sich Osterloh zu seinen privaten und gesellschaftlichen Plänen danach. „Da steht viel an. Ich engagiere mich schon heute zum Beispiel für die Volkswagen-Belegschaftsstiftung oder den Regionalverbund für Ausbildung, mit dem wir jährlich 25 bis 30 zusätzliche Ausbildungsplätze in der Region schaffen – gerade auch für Menschen, die eine pädagogische Begleitung brauchen. Die Aktion Eine Stunde für die Zukunft haben wir 1999 aufgebaut, um an allen Standorten weltweit Förderangebote für Kinder voranzutreiben. In Wolfsburg engagiere ich mich noch bei der Starthilfe. Um diese Themen werde ich mich auf jeden Fall weiterhin kümmern“, betont Osterloh.

Und weiter: „Daneben habe ich selber noch drei junge Kinder – denen geht es aktuell so ähnlich, wie es mir damals ging,als mein Vater nie da war. Außerdem bin ich Fan von Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg und leider komme ich viel zu selten zu den Spielen. Das hole ich dann nach, mit meinem Sohn beim VfL und mit meiner zweiten Tochter bei der Eintracht.“